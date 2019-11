Podle Dity Pfeferové, kurátorky výstavy Kateřina Šenclová: Hranice řeči II, si autorka ráda hraje s rozmístěním děl netradičním způsobem v prostoru. „Jsou rozvěšené v různé rovině, reagují na sebe i na prostor, dotváří hru s horizontalitou a vertikalitou,“ ukazuje na obrazy zavěšené nebo dokonce opřené.

Umělkyně malovala na plátna, využila i igelity pod nimi jako ready-made. „Je to něco běžného, co nevzniká s ambicí být uměleckým dílem ale stává se jím vystavením v galerijním prostoru,“ vysvětluje kurátorka pojem. Z igelitů se tedy stalo umění. Jeden z igelitových obrazů ale vnikly právě pro tuto výstavu skládáním do koláže.

Podle Dity Pfeferové je pro Kateřinu Štenclovou také stěžejní práce se světlem. „I igelity jsou způsob hry se světlem. Když se pověsí před okno, světlo se rozestře, je tam zároveň barevná clona a dává to místnosti atmosféru,“ vysvětluje Dita Pfeferová. Autorka si také v popiscích svých děl hraje se slovy a posouvá jejich významy.

Výstava navazuje na expozici Hranice řeči I. Některá díla jsou jiná, další exponáty už byly vystaveny. „Je tu ale jiná práce s prostorem, v této galerii visí jinak a v jiných kontextech, je to vlastně jiná výstava,“ dodává na závěr Dita Pfeferová.

Expozici Hranice řeči II si prohlédnete až do 1. prosince od úterý do pátku od 10 do 18 h, o víkendu od 12 do 18 h.