Uzené do halušek nepatří, říká budějcká Slovenka

Slovenka původem z Prešova, Patricia Lebdušková, přišla studovat do Prahy VŠE. Do Českých Budějovic, kde žije od roku 1995, ji přivedla láska. „Vdala jsem se sem,“ usmívá se. V Českých Budějovicích se dnes cítí doma. „Vlastně mám dva domovy, na Slovensku je to moje srdcová záležitost, ale tady mám rodinu a přátele,“ uvažuje Patricia Lebdušková.

Budějcká Slovenka Patricia Lebdušková | Foto: Archiv Patricia Lebdušková

Deset let pracovala v Českém Telecomu, nyní působí jako fundraiserka a projektová manažerka v Arpidě. Že je od sousedů, byste nepoznali, mluví totiž opravdu dobře česky. „Možná trochu jen, když zrychlím,“ zpozorovala Patricia Lebdušková. Na vysoké škole sice slovensky komunikovala a psala si zápisky, ale v práci pak pocítila potřebu naučit se jazyk. „Setkávala jsem se totiž se zákazníky,“ vysvětluje. Ti hned poznali, že je Slovenka. „Učit se češtinu pro mě bylo složité, i když jsou si naše jazyky blízké,“ vzpomíná žena, která se vše dokázala naučit sama. První tři měsíce se prý ale česky mluvit ostýchala a skoro „mlčela“. Gramatiku umí díky čtení v češtině. „Žádnou zkoušku nemám,“ říká. Doma si prý s dětmi povídá česky, i když některá slovenská slova, která se jí líbí, používala. „Pak děti chodily ze školky, že tam tomu říkají jinak,“ směje se. Děti ale umí oba jazyky. „Když jedou na prázdniny za babičkou, přepínají a mluví slovensky,“ vypráví 48letá žena. Na Slovensko jezdí nyní Patricia Lebdušková méně, než dříve. S maminkou, která často navštěvuje vnoučata v Budějcích, jí to umožňuje skype. Dny slovenské kultury, které skončily v neděli v Českých Budějovicích Patricia Lebdušková uvítala. „Je skvělé, když se Slováci sejdou,“ myslí si. Akce se jí prý líbí. V minulých letech na kulturním a gastro pořadu ochutnala i slovenské speciality v české verzi a chválí si třeba kuchaře Petra Stupku. Umí ale vůbec Češi halušky? „Dávají tam uzené! Ale patří do nich bryndza a špek nebo zelí,“ míní Slovenka.

