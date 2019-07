Za projektem stojí mladý hudební skladatel Vojtěch Adamčík, autor tří úspěšných muzikálů Úděl osudu, Cyrano a Zaslaná pošta. „Je na čase zastřešit naše díla stabilní institucí,“ myslí si Vojtěch Adamčík, který založil společnost s ručením omezeným. Hodlá na nové muzikálové scéně uvádět nejen svou tvorbu.

„Záměr instituce by měl do budoucna být vybudovat tu profesionální divadelní scénu, která bude produkovat vlastní věci a bude se zaměřovat na českou muzikálovou tvorbu ne zavedených, ale nových autorů,“ plánuje. Hledá mladé tvůrce, kteří začínají a neměli dosud možnost nic vlastního realizovat. „Formou konkurzů jim chceme dát možnost inscenovat své prvotiny v profesionálním prostředí,“ nastiňuje výhled na několik let dopředu.

Divadlo zatím hodlá fungovat v KD Vltava zatím s vyhlídkou na pět sezon. „Ty prostory nejsou tolik vytížené a věříme, že dokážeme přilákat lidi i mimo centrum,“ doufá Vojtěch Adamčík. Výhodou je dostupnost MHD, možnost parkování a hlavně velké jeviště. Maximální kapacita sálu pojme 700 diváků, Hudební divadlo Ze:Mě plánuje usadit do křesel 400 lidí. To je dvakrát tolik, než se vejde na Malou scénu, kde se muzikálové tituly Vojtěcha Adamčíka uváděly. „Po šesti letech jsme se rozhodli posunout se na větší jeviště,“ vysvětluje Vojtěch Adamčík s tím, že muzikály těžko fungují na malém prostoru. „Aspoň tak, jak je dělám já, ve stylu velké hudby,“ dodává.

Činnost divadla zahájí koncert Muzikálové GALA ve středu 25. září v 19 h. Uslyšíte průřez muzikálových českých i zahraničních písní. Vystoupí symfonický orchestr a známí umělci jako Milan Peroutka či Lukáš Randák. „Divadlo se bude oficiálně křtít a přijdou i významné muzikálové osobnosti,“ nastiňuje program.

O chod divadla se bude trvale starat patnáctičlenný organizační tým. „Nechceme mít stálý herecký ansámbl,“ vysvětluje Vojtěch Adamčík s tím, že se na jevišti budou střídat tváře. „Budeme pořádat konkurzy. Můj sen je, aby Budějce přilákaly i lidi z venku,“ říká šéf divadla. Jako jeho zástupce a dvorní textař bude fungovat Jan Batysta, autor textů k muzikálu Zaslaná pošta, v týmu bude i Filip Šinkner, textař uvedeného muzikálu Cyrano. „Bude se mnou osvědčený tým, se kterým se mi pracuje dobře,“ komentuje složení.

Premiéry se divadlo dočká 28., 29. února s novou inscenací Cyrana s kompletní novou režií, choreografií a úpravou pro velkou scénu. V sezoně 2020/2021 plánuje divadlo tři novinky.