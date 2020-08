Mnoho let jste sloužil na Šumavě? Chybí vám?

Kdo jednou zakusil Šumavu, její nádhernou přírodu a přívětivé lidi, nikdy nemůže zapomenout a vždy se rád vrací. Prožil jsem tam vskutku krásná léta a setkal jsem se s nesčetnou řadou skvělých lidí. Návštěvníci Šumavy mi připadali zvláštním způsobem otevření Boží lásce. Mnozí, byť oficiálně nevěřící nebo nepraktikující, se zúčastnili poutí, pomáhali při obnově kapliček a božích muk v přírodě, přiházeli na mše a mohl jsem s nimi vést krásné rozhovory o životě, o Bohu. Jsem spíš měšťan, a tak mně to otevřelo úplně nové obzory. Každý kraj má své krásy, ale Šumava má v mém srdci pevní místo.

Proto tato výstava? Proč jste ji nazvali Boží doteky Šumavy?

Pro mě jako křesťana byl můj pobyt na Šumavě ještě umocněn tím, že v té kráse vidím Boží dílo. Ne každý má to štěstí chodit po tomto světě s Bohem, ale na Šumavě jsem pochopil, že každý, kdo miluje přírodu, toho se Bůh dotýká a svým způsobem i on nebo ona miluje Boha. Při pozornějším zkoumání přírodních zákonitostí zjišťuje člověk, jak všechno se vším krásně souvisí. Někdo dojde k závěru, že není pravděpodobné, že by to všechno vzniklo čirou náhodou. Stejně jako umělec ve svém umění tak i Bůh v přírodě odhaluje něco zásadního o sobě: že Bůh stvořil svět z lásky k lidem, kterým dal podíl na jeho dotváření. To mě fascinuje, a proto Boží doteky Šumavy.

Souvisí výstava také se dnem za péči o stvoření?

Ano, výstava je uspořádána ve dnech kolem 1. září, kdy se v křesťanských církvích slaví Světový den modliteb za ochranu stvoření. Je to další příležitost si tváří v tvář krásným pohledům na šumavskou přírodu znovu uvědomit své povolání spravovat svět a starat se o něj. Je také dnem díků za krásu Božího díla, nám svěřeného do péče, dnem proseb o pomoc při ochraně stvoření, dnem proseb za odpuštění hříchů proti světu, ve kterém žijeme. Koronavir nám kromě jiného ukázal, co se v přírodě stane, když se moderní svět zastaví. Protože je pro nás nemožné to, co předchozí a naše generace zkazili, napravit, věřím, že modlitbami dosáhneme toho, že se lidstvo promění, nakolik každý jednotlivec svolí. Bůh totiž nejen stvořil svět a dal člověku úkol o něho pečovat, ale také svobodu se rozhodnout, jakým způsobem se bude chovat.

Výstava se skládá z krásných fotografií. Jak jste je vybral?

Vskutku, fotografie nabízí velmi unikátní a citlivé pohledy na Šumavu. Autorem fotografií je Budějčák Petr Moravec. Je velkým milovníkem Šumavy. Čtenáři jej jistě znají i díky křtu jeho knihy Šumava poetická a kouzelná v roce 2019. Tato výstava zahrnuje fotografie z knihy a z další dosud nezveřejněné kolekce. Fotografie byly vytištěny na velký formát, aby ještě intenzivněji zasáhly návštěvníka našeho města, který se nejen pokochá nádhernými záběry Šumavy, ale navíc díky deseti různým lokalitám pozná více různé kouty krásných Budějovic.

Výstava se koná mimo jiné v těchto lokalitách: Vědecká knihovna, Jihočeské muzeum, Fér café, Krajský úřad, Diecézní charita, Teologická fakulta, katedrála sv. Mikuláše, kostel sv. Jana Nepomuckého a kostel sv. Vojtěcha. Více fotografií pohromadě najdete v křížové chodbě klášterního kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém nám. Výstava bude slavnostně ukončena v neděli 6 září koncertem smyčcovým kvartetem PeZet, pod vedením Františka Talíře, a to v 16 hodin.