Neobvyklá výstava zve na procházku do centra Týna nad Vltavou. Jak to bude se sympoziem grafiků se zatím neví, ale v týnské galerii s ním počítají.

Za okny vystavují v Komunitním centru Týn nad Vltavou práce Miroslava Petříka. Důvodem je uzavření vnitřních prostor. | Foto: Komunitní centrum Týn nad Vltavou

Logo Deník na návštěvě.Zdroj: DeníkVyjít si na procházku do centra Týna nad Vltavou a ještě se potěšit výstavou, i když jsou galerie zavřené. To nabízí expozice nazvaná Okna plná umění ve vltavotýnském komunitním centru, přesněji řečeno za jeho okny a prosklenými dveřmi, aby ji bylo možné pozorovat z ulice. Zájemci mají šanci až do 9. května vidět práce Miroslava Petříka.