Už téměř tisíc návštěvníků zavítalo do infocentra, které vzniklo před necelými třemi měsíci v budově zhruba 200 let starého mlýna.

Otevřela ho parta nadšenců, kteří se snaží zachránit zchátralý mlýn a také chtějí dokázat, že takové infocentrum město potřebuje.

Architektka Bohumila Mrzenová založila spolu s Miloslavem Vavříkem a Vladimírem Švestkou Spolek Sedlecká, který má za cíl opravit takzvaný Vildův mlýn, známý také pod názvem Slabův. Před rokem dům odkoupili a tím ho zachránili před téměř jistou demolicí. V neděli 26. května zde otevřeli infocentrum. Zpočátku ho provozovali pouze o víkendech.

„Zájem o infocentrum nás mile překvapil,“ zmínila Bohumila Mrzenová. I proto se tu od července dobrovolníci střídají každý den od 9.30 do 16 hodin. Do nynějška mlýn navštívilo už 915 turistů. Každý z návštěvníků zde získá informace o místních pamětihodnostech či stezkách, ale také se ocitne v budově s pohnutou historií – po válce byl mlýn zkonfiskován za údajnou kolaboraci jeho tehdejšího majitele s nacisty.

„Původně jsme mysleli, že dveře do světnice mlýna zavřeme, že lidé o nahlédnutí dovnitř nebudou stát. Ale nakonec jsme zjistili, že je hodně turistů, které to zajímá a rádi si poslechnou povídání o posledním obyvateli a svérázném malíři Vilémovi Štěpánkovi a o historii jistebnických mlýnů,“ sdělila architektka.

Provoz infocentra zajišťuje 20 dobrovolníků, kteří zde pracují zadarmo a ve svém volném čase. Turistům zde nabízí také nákupní tašky, jejichž koupí lidé přispějí na opravu střechy mlýna. K dispozici je i brožura o Jistebnici, kterou spolek vytvořil na vlastní náklady. Město infocentrum také podpořilo a zajistilo reedici brožury o Jistebnicku. K dostání jsou i turistické známky či pohledy. „Na provozování infocentra nás baví, že lidi tahle akce spojuje. Někdo přinese žebřík, jiný uklidí, dobrovolnice přinesou čerstvé květiny,“ vyjmenovala Bohumila Mrzenová.

„Příští rok bychom chtěli jednat s obcí, a promyslet, jak se tato myšlenka uchopí. Myslím, že zřízení infocentra v Jistebnici není špatný nápad, protože turisté tady jsou. Zároveň to ale dobrovolníci nemůžou dělat do nekonečna zadarmo,“ zakončila.

Dana Skoupá, která Jistebnicí projížděla na kole s rodinou, nápad s infocentrem ve mlýně ocenila. „Nahlédli jsme do světničky, kde žil místní malíř. Vypadá to tam, jako by se zastavil čas,“ zmínila.