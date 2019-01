Český Krumlov - Inscenace slavné Verdiho opery v podání Jihočeského divadla má 3. srpna premiéru před otáčivým hledištěm.

Příběh otcovské lásky, milostné touhy, krvavé pomsty a kletby, která vždy jako nelítostný osud dostihne každého provinilce. Velké vášně, stovku účinkujících, zahraniční pěvce i živé koně přinese premiéra opery Rigoletto, kterou 3. srpna v 21 hodin uvede Jihočeské divadlo v Českém Krumlově.

Před otáčivé hlediště se Verdiho dílo vrací počtvrté. Inscenaci zrežírovala Jana Kališová, která pro zdejší divadlo připravila již sedm titulů, poprvé v roce 1991 Dvořákovu Rusalku. Rigoletta hraje soubor bez jediného škrtu a s minimem kulis, režisérka se domnívá, že parku příliš nesvědčí, a tak nechá víc působit přírodu.

„Rigoletto je krásná vážná opera s velmi dobrým libretem. Spatřuji v ní dva významné prvky – není dobré uzavírat děti před vnějším světem, protože poté na něj nejsou připraveni a kontakt s ním je dříve nebo později zničí. Dále vidím téma společenské – svědomí a morálka jsou nedělitelné, nelze být čestný a citlivý a zároveň hajzlík a šašek," řekla Jana Kališová.

Pro baryton vrchol

Roli šaška Rigoletta zpívají v alternaci Alexandr Beň a Pavel Klečka. Pro barytonisty jde o jeden z vrcholů repertoáru i proto, že hlavní postavy ztvárňují spíše tenoři.

„Nezkrácená verze je pro diváky bonus, ale pro nás o 30 procent těžší. To, že se to hraje na otáčku, je o dalších 50 procent těžší. Ale člověk si může zazpívat před mezinárodním publikem i pod velkým jménem Maria de Roseho," popsal Pavel Klečka. Jak jeho slova doplnil šéf opery Miloslav Veselý, zpívání před otáčivým hledištěm je adrenalin a soubor se tam každý rok těší.

Pěvce a jejich nasazení hodně ocenila sama režisérka. „Třeba Gilda s sebou plácne na zem a zpívá vleže na břichu na trávníku, pak se musí v jedné scéně prodrat mokrým křovím, které není prosekané. Jsou úžasní, klobouk dolů," nastínila Kališová.

12 sólových rolí

Pěvecké obsazení bude mezinárodní. Gildu alternují kromě Jany Šrejmy Kačírkové Petra Nôtová ze Slovenska a Yukiko Kinjo Šrejmová z Japonska. V roli vévody se vystřídají Martin Šrejma a korejský tenorista Kisun Kim. „Vévoda je velmi špatný člověk, ale jedna část je pro mě velmi zajímavá, kdy pláče kvůli Gildě," podotkl Kim.

V inscenaci se včetně orchestru představí na sto účinkujících. Jen sólových rolí předepsal Verdi dvanáct. Objeví se také koně a bryčka. Sbormistr Josef Sychra pochválil i sboristy, posily z Ústí nad Labem. „Pánové působí jako jeden muž, běhá při tom mráz po zádech."

Scéna a kostýmy jsou dílem Jany Zbořilové. Ta se před 30 lety podílela na Rigolettovi v Metropolu, v plenéru ale pracuje poprvé. „Je dobře, že jsme zvolili princip minimalismu, svícení jsme hnali do exprese. Vycházela jsem z tvarové inspirace roku 1850, kdy Verdi operu napsal. Máme to v druhém rokoku a biedermeieru s drobnými náznaky do současnosti," předestřela.

Autorem hudebního nastudování je hudební ředitel opery Mario De Rose. Podle Kališové díky němu orchestr hraje tak dobře, jak ho ještě nikdy neslyšela. Spokojený je i sám dirigent. „V Rigolettovi hraje orchestr procítěně a vnímá sdělen," řekl De Rose.

Plačící hrbáč

Šéf opery Miloslav Veselý je díky všemu výše napsanému přesvědčen, že na točně bude špičkový tým a půjde o jedno

z nejlepších představení souboru v Krumlově.

Rigoletto vznikl podle námětu divadelní hry Victora Huga Král se baví a jeho světová premiéra se odehrála 11. března 1851 v Benátkách. Verdi v něm na jeviště přivádí překvapivě jako hlavního hrdinu hrbáče – mrzáka s výsměchem na rtech, slzami

v očích a úzkostí v duši, bránícího čest své milované dcery i za nejvyšší cenu.

„Mně se zdá, že Rigoletto je – pokud se týče jevištního účinku – nejlepším libretem, které jsem zhudebnil. Přináší obrovské situace, různorodost, oheň, humor," prohlásil prý sám Giuseppe Verdi.