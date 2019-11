Výročí 70 let oslavilo budějovické Malé divadlo letos Maringotkou. Jedná se o další scénu, kterou můžete vídat před dočasnou divadelní budovou Bouda na Mariánském náměstí. Na místě zůstane až do 13. ledna po dobu Boudy.

Před Boudou stojí Maringotka, která slibuje zážitek 3D zvuku. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Podle ředitele Jihočeského divadla Lukáše Průdka se jedná o unikátní projekt. „Maringotka je něco na pomezí instalace a inscenace,“ vysvětluje. Prostor skutečné maringotky po loutkáři Matěji Kopeckém je rozčleněn do několika místnůstek, do nichž vstupuje člověk se sluchátky s 3D zvukovou nahrávkou. „To je něco jiného než stereo. Skutečně máte ve své představivosti pocit, že se kolem vás někdo pohybuje,“ přibližuje zážitek, skrz něhož poznáte 70 let Malého divadla, ředitel.