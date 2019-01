České Budějovice - Unikátní snímek je nyní v vidění v budějovické Galerii Na dvorku

Jan Kaplický navštívil České Budějovice několikrát. Jen jednou se ale šel podívat k areálu bývalých kasáren a cvičiště ve Čtyřech Dvorech, kde by měl vyrůst Rejnok. Zachytil ho tu fotograf Petr Zikmund. | Foto: Petr Zikmund

Unikátní snímek architekta Jana Kaplického, portrét šachisty Kasparova i několika jihočeských osobností a další momentky nabízí nová výstava v českobudějovické Galerii Na dvorku. Svá díla tu představují dva fotografové z krajského města – Petr Zikmund a Jaroslav Luzum.



„Každý z nás má dva panely se 16 fotografiemi. Já jsem vybral převážně portréty a snímky z Jihočeského divadla. Snažil jsem se, aby to všechno bylo nějak spojené s kulturou,“ popsal Zikmund. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout snímky budějovického učitele hudby Ladislava Havla, fotografa Michala Tůmy či hudebníka Ladislava Faktora. Nechybí ale ani ruský šachista Garri Kasparov či světově uznávaný dirigent Libor Pešek.



Za nejzajímavější snímek Zikmund považuje portrét dnes již nežijícího architekta Jana Kaplického, který vznikl v březnu 2008. „V Českých Budějovicích byl několikrát, představoval tu Rejnoka a podepisoval smlouvy, ale jen jedinkrát se šel podívat na místo, kde by měl Rejnok stát. Tam u plotu jsem ho vyfotografoval,“ vzpomněl Zikmund. Právě Kaplický společně s dirigentem Peškem na něj při osobním setkání zapůsobil nejvíce. Vyzařovalo z něj prý velké charisma a genialita.



Zikmundovy snímky vznikají různými způsoby. Některé se předem pečlivě plánují a připravují, jiné jsou dílem náhody a zachycují jedinečné okamžiky. Na výstavě mohou lidé spatřit oba typy záběrů.



Lidské tváře



Druhá část expozice je věnována Jaroslavu Luzumovi. Ten působí jako tenisový trenér mládeže a zároveň fotografuje. Začal již jako osmiletý, když mu dědeček na pouti v roce 1947 koupil bakelitový fotoaparát. Na vysoké škole v Plzni pak založil spolu se čtyřmi dalšími studenty skupinu F5, která měla v té době značné úspěchy.



Samostatně již Luzum představoval svá díla mimo jiné v Paříži a švédském Västeras. Hlavním námětem jeho fotografií jsou lidské tváře.

Výstava v Galerii Na dvorku potrvá do 28. srpna. Otevřeno je každý všední den kromě pondělí, a to od 12 do 18 hodin.