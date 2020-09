Zcela mimořádný bude 17. ročník Mezinárodního filmového festivalu Voda, moře, oceány, který tradičně hostí Hluboká nad Vltavou, a to od středy do neděle 16. až 20. září 2020. Cestovatelé, potápěči a další dobrodruzi totiž patří k lidem, které restrikce související s pandemií koronaviru zasáhly naprosto fatálně.

Na Miroslava Stingla vzpomenou na festivalu Voda, moře, oceány. Ilustrační fotka. | Foto: Deník / Barbora Šmudlová

Možnosti vyrazit do světa za dobrodružstvím i za prací jsou stále velmi omezené – a o to víc si tito dokumentaristé a milovníci přírody proto váží možnosti setkat se, podělit se s diváky o to, co viděli a zažili na vlastní kůži, a na základě osobních svědectví vysvětlovat, proč je tak nutné chránit životní prostředí. „Festival chce být i v roce 2020 setkáním všech, pro které jsou příběhy vody věčnou inspirací i výzvou k její ochraně,“ shrnuje poslání akce ředitel festivalu VMO, filmař a producent Jindřich Soukal.