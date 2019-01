České Budějovice – Chtěli mu ji zrušit už v lednu. Zvedla se vlna odporu, a tak nakonec budějovičtí radní změnili názor a Dům umění přežil.

Budějovický primátor Miroslav Tetter nepřímo obvinil kurátora Domu umění Michala Škodu (na snímku), že loni při podávání grantu na ministerstvo kultury porušil zákon. Škoda jeho slova označil za nesmysl. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Ve čtvrtek ale primátor Miroslav Tetter napadl kurátora Michala Škodu, že loni porušil zákon, když nedal žádost o ministerský grant ke schválení radě města. „Vyjádření pana docenta vypovídá o tom, že je opravdu dalek zájmu o kulturu,“ reaguje kurátor.

Primátor doslova řekl: „Loni byl porušený zákon, když to vezmu kolem a kolem, protože to mělo jít do rady.“ Nepřímo vás tak obvinil. Porušil jste loni před předložením grantu zákon?

Po zkušenosti mne takováto slova od pana primátora nepřekvapují. Není to poprvé, co slyším z jeho úst nesmysl. Samozřejmě, že žádný zákon porušen nebyl. V minulém roce, stejně jako v letech předtím, spravovala Dům umění akciová společnost Městské kulturní domy a rada města s tím neměla nic společného. Toto vyjádření pana docenta vypovídá o tom, že je opravdu dalek zájmu o kulturu, nebo chtěl před novináři využít další možnosti, jak zaútočit na exprimátora Thomu.



Obával jste se, že někdo chce situace využít, aby zpochybnil vaše další setrvání na pozici kurátora a existenci galerie. Můžete říci kdo?

Byl jsem informován, že žádost o ministerský grant odmítl pan Tetter podepsat a vrátil jej paní Sedlákové (šéfka odboru kultury – pozn.red.). Ta mi oznámila, že každý takový materiál musí jít do rady, OK. Nezakrývám však, myslím, určitou opodstatněnou nedůvěřivost jistým směrem. Po tom, co se zde letos odehrálo a co se zde celkově v politice děje, ve mně vzbudilo domněnku, že v tom má zase zájem někdo vrtat. Netvrdím, že toho někdo chtěl zneužít, ale například od lidí typu doktorů Kuby či Procházky člověk nikdy neví, co se dá čekat.



Primátor označil vaše slova o tom, že nechtěl podepsat žádost o grant, za umělý humbuk. Souhlasíte s ním?

Ne. S panem Tetterem se dá těžko v něčem souhlasit.