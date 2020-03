Jsem netrpělivý snílek, říká Míša Kováčová

Kdyby to šlo, pomohla by všem zvířatům v útulcích. Také by chtěla mít dost času a prostředků na cestování po světě. Ale i v Čechách je pro 34letou Míšu Kováčovou z Českých Budějovic krásně.

Jsem ve znamení Ryb, mou největší je vášní moře. Proto se většinou vydávám někam do světa, kde si ho mohu dosytosti užít. Ráda cestuji a objevuji nová místa, nové kultury, seznamuji se se zajímavými lidmi. Neobyčejné kouzlo mají i hory, a i když nejsem lyžař, výhledů na zasněžené vrcholky a průzračnost jezer či řek v údolí se nemohu nabažit.