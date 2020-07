Zdroj: Deník / Redakce

Do přírody mě to táhlo odjakživa, dětství jsem trávil nejraději na Skalicích u babičkya dědy, kteří mě naučili lásce ke zvířatům. V rodině nepodnikal nikdo, odrazovali mě. Měli pravdu v tom, že to bude stát moc peněz…