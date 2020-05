Před pár týdny to bylo přesně 22 let, co jsme si s mužem dali naší první pusu. A pivo. To jsme ještě netušili, že budeme spolu jednou mít takovou smečku, naší rodinnou mandalu, co se v těchto náročných časech umí ještě více semknout. Zdroj: Archiv Deníku