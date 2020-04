Po čtyřleté pauze na mateřské dovolené jsem nastoupila do zaměstnání. Dostala jsem šanci pracovat v oblasti znalectví. Je to pro mě velká výzva, kterou bych chtěla využít, pracovat s odborníky z různých oborů, setkávat se s novými lidmi a získávat nové znalosti a zkušenosti. To je to, co mě na nové práci nejvíce baví.