Důvod? Vládním speciálem letěli do Tokia nejen olympionici a funkcionáři, ale také třeba Vlastimil Voráček, který pracuje pro tenistky. Sem všechno v normě. Jenže tenhle lékař nebyl očkovaný. A možná (nikoliv určitě, jak se někde tvrdí) nakazil ostatní.

"Pozitivní test na koronavirus měl jako první on," informoval po několika dnech Tibor Alföldi, tiskový mluvčí Českého olympijského výboru.

Sportovci, kteří mají koronavirus také (už jsou tři: stolní tenista Pavel Širuček a plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Markéta Nausch Sluková), hovoří o smůle. Jenže podle zpráv, které byly potvrzeny, se v letadle do Tokia moc nedodržovaly protiepidemická opatření…

Důležitá je i další poznámka: sportovci očkováni byli. Přesto je virus dohnal.

Případ se rozhodli komentovat nejrůznější osobnosti. Ozval se třeba politolog Jiří Pehe, který dokázal v jednom tweetu zkritizovat nejen lékaře, ale i ty, kteří neberou boj s koronavirem moc vážně.

Možná by měl Vaclav Klaus zaleťet do Tokia a vysvětlit českým sportovcům, které nakazil neočkovaný lékař výpravy, že to, že po létech dřiny na Olympiádě nakonec soutěžit nebudou, je výrazem páně lékařovy svobody a záslužneho boje se zhoubnou ideologií covidismu