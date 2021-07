„Řekla bych, že ke sportu se určitě některá maminka vrátila rychleji než já,“ říkala atletka s česko-finskými kořeny, která se do Tokia probojovala na základě světového rankingu a potvrzovacího limitu Českého atletického svazu.

Má výhodu, že před odletem nemusí příliš řešit hlídání syna Kaapa. Postará se o něj táta Filip Sasínek, který je stejně jako Kristiina vyznavačem běhu na 1500 metrů.

Jenže ji zároveň mrzí, že pár neodjede na sportovní svátek kompletní. „Filip o olympiádu usiloval. Bohužel zůstal první pod čarou,“ litovala.

„Přitom jistotu má závodník z rozvojové země bez limitu, nebo jsou před ním lidé, kteří v Tokiu nebudou závodit. Nicméně v žebříčku zůstali, protože je jejich federace neodhlásily. Trochu se bojím, že do soutěže nastoupí místo pětačtyřiceti možných patnáctistovkařů třeba jen dvaačtyřicet. Kdyby se to správně vyřešilo, Filip by tam mohl jet. Nekvalifikoval se o jeden bod.“

Spravedlivý systém? Ne

Závodnice Olympu Praha se snažila vzít spravedlnost do vlastních rukou. „Věděli jsme, že jeden Alžířan má dopingový škraloup, pátrali jsme po kontaktu, ale i přes urgence tamní svaz nic neudělal. Filipova účast prostě závisela i na tom, že byl někdo líný svého běžce odhlásit. Pak se jednalo o dva závodníky, kterým byly zpětně uznány body za starty v roce 2019. Nepřipadá mi to fér. Vypadá to tak, že se dá se žebříčkem hýbat podle potřeby. Jsem kvůli tomu naštvaná,“ nebrala si servítky.

„Filipa mrzí, že to ze strany World Athletics není spravedlivý systém. Někteří běžci před ním nejsou lepší. Samozřejmě sehrálo roli i to, že nedokončil červnový závod mistrovství republiky ve Zlíně. Kvůli Alžířanovi se pokusil reagovat i Český atletický svaz, ale k úspěchu to nevedlo,“ neskrývala zklamání.

„Kdybych si mohla v lednu tipnout, tak bych jednoznačně tvrdila, že do Tokia pojede Filip a já budu doma kolébat. Je to škoda, příběh by mohl být dokonalý, ale není,“ krčila rameny svěřenkyně trenéra Pavla Tunky.

Partner se tak bude starat o syna a matka v Japonsku závodit. „Pryč budu přes dva týdny a většinu času bude s Kaapem Filip. Budou v Hodoníně, kde máme jednu babičku s dědou. Jsme ale domluvení, že zajedou i za mými rodiči.“

Odloučení nebude snadné, ale Kristiina si to už vyzkoušela v červnu, kdy jezdila po závodech.

V Tokiu prý bude bojovat i za Filipa. „Byla bych ale raději, kdyby si to mohl odběhnout sám,“ poznamenala trojnásobná česká rekordmanka. Formu prý má slušnou a chtěla by předvést kvalitní výsledek.

„Cílem je postup do semifinále,“ usmála se.