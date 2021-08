Skupinu Španělé zvládli skvěle. Neprohráli ani zápas. Porazili těžké rivaly. "Jsem vděčný, že mě Španělé vzali s sebou, že mám šanci hrát takto těžkou skupinu.

Proti Chorvatsku začal sprinterským soubojem o balon. A potvrdil, že patří mezi nejrychlejší plavce, ve světě vodního póla, této planety. "Je důležité vybojovat míč," přikyvoval. "Jsou čtyři čtvrtiny, když čtyřikrát vyhrajete, máte o čtyři útoky víc než soupeř."

Český vodní pólista Martin Faměra hraje za Španělsko na OHZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Jeho slova se potvrdila. Z prvního útoku si vynutili Španělé faul a také dali první gól. A Martin Faměra za malou chvíli přidal další. "Byla to taková moje klasická situace," popisoval okamžik, kdy se na středního útočníka usmálo štětstí. "Míč se odrazil ke mně," popisuje, jako by to byla ta nejjednodušší věc na světě. Ale musel ze zad setřást soupeře a v poloze zády k brance vystřelil parádně.

Strakonická škola je vidět. "Mám ještě český pas, kdybych měl medaili, tak snad půlka by jí mohla být česká," rozesmál se Martin Faměra, který pokyny svého trenéra poslouchá ve španělštině. "Jsem tu sedm let, nemám s tím problém," dodal český vodní pólista, který na turnaji v Tokiu patří k nejlepším hráčům.

A zápas Španělsko - Srbsko 13:12? To byla ozdoba olympijského turnaje.

"Je dobré vyhrát skupinu, je to dobré pro hlavu, další soupeř je přece trochu slabší, s dalšími třemi by to bylo padesát na padesát," zachoval si Martin Faměra pokoru i v okamžiku, kdy hraje na olympijském turnaji za jeden z nejlepších týmů na světě.