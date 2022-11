V sedmnácti letech si z ničeho moc nedělá těžkou hlavu. Dokonce se začal učit česky: "Ne ale ve škole, jen tak, individuálně, pár slov," směje se. Po lehkém přemlouvání spustí: "Já jsem. Ty jsi." Raději se zase vrací do angličtiny, ve které je pochopitelně mnohem jistější. "Teprve se učím zakládat české věty." Vedle Alexe stál David Lafata. Hrají totiž spolu za tým z Olešníka. Člen Klubu ligových kanonýrů a šestinásobný nejlepší střelec první české ligy, zároveň nejlepší kanonýr v historii nejvyšší české soutěže sedmnáctiletému Kanaďanovi poradil i další slova a Alex hned zareagoval: "Dobrý den. Jak se máš. Dobře. A co vy?" A nebyl by to šprýmař Lafata, aby mu nepošeptal i další české sousloví: "Ty vole."