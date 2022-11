Rozdíl mezi ním a Lafatou je téměř čtvrt století! Určitě mu nechybí zdravá fotbalová drzost. Za nic a za nikoho se na hřišti neschovává. Naopak! Často si volá o přihrávky, piluhje lajnu u levého okraje hřiště. Má dobrou kopací techniku, jeho levačka dokáže poslat do vápna i pěkně ostrý centr. A když je třeba, tak od lajny zahrává i standardní situace.

Alex Vida Normandeu. Kanaďan v Česku. "Ty vole" ho naučil David Lafata

Do Evropy se vydal se svým bratrem, dvojčetem Alexem. Eric hraje v poli, Alex chytá. "Fandím Kanadě," přikyvuje Eric. "Budu se v Českých Budějovicích a v Hluboké nad Vltavou, kde chodím do školy, na zápasy dívat, moc se těším."

Kanada udělala v socceru, tedy evropském fotbalu, obrovský pokrok. Zásluhu na tom mají i čeští trenéři, kteří třeba v Ottawě pracují s mládeží už několik let. Podle Erica se kanadské týmy zlepšují postupně. "Krok po kroku se dostáváme na vyšší úroveň. Do deseti let budou kluby v Kanadě na tom stejně jako ty v Evropě," říká odvážně.

Eric Vida Normandeu chce být součástí kanadského fotbalového zázraku. "Ti, co hrají za národní tým, jsou pro mne vzory. Je pro mě velikou motivací zahrát si někdy za Kanadu na mistrovství světa."

Eric Vida Normandeu hlasitým smíchem doprovodil i poslední odpověď: "A taky budu na zápasy Kanady sázet."