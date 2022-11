V tomto regionu trénoval Kamil Tobiáš, který prožil celou sezonu v Iráku. Společně s Miroslavem Soukupem vedl reprezentaci této země v kategorii U23. Jejich pouť skončila ve čtvrtfinále mistrovství Asie.

Jakou máte zkušenost, sledovali zápas s Anglií Íránci?

Jsem přesvědčený, že většina Íránců zápas sledovala, protože pro ně byl obrovský úspěch, že se na šampionát dostali a moc se na něj těšili. Viděl jsem je v kvalifikaci, která se hrála v době, kdy jsem působil v Iráku u U23. Měli ve skupině právě Irák, Emiráty a také Libanon v čele s Ivanem Haškem.

Je v Íránu fotbal téma pro celou zemi?

Samozřejmě. V arabských zemích je fotbal svátek a hýbe celou společností. Míra Soukup by mohl vyprávět, když působil u reprezentace Jemenu a uspěli na Gulf cupu, tak v zemi vypukly obrovské oslavy a na několik týdnů to přerušilo občanskou válku, která v zemi trvá dlouhá léta.

Federico Leal Suarez. Kolumbijec v Kanadě s českou minulostí. Hrával za Dynamo

Je výsledek pro Íránce zklamáním?

Zklamání to určitě je, protože jejich mentalita nebere nic než úspěch. Troufnu si tvrdit, že v tomto ohledu někdy ztrácí i soudnost…

Pro vás jsou vysoká prohra s Anglií a hodně špatný výkon také zklamáním?

Zklamáním ne, spíš realitou. Já nejsem fanoušek žádného týmu, takže na fotbal koukám spíš z pracovního pohledu. Znám evropský fotbal a měl jsem možnost zažít jeden rok i ten arabský, takže můžu trochu srovnávat. Před šampionátem jsem nečekal, že by arabské týmy měly na turnaji nějak zářit a zatím se to potvrzuje. Ještě jsem zvědavý na Saudy, kteří by měli být z arabských týmů asi nejsilnější, ale s Argentinou to budou mít neskutečně těžké.

V úvodu se Íránu zranil brankář, byl to velký zásah do sestavy? Třeba zásadní?

Myslím, že i kdyby k tomu nedošlo, tak by byl výsledek stejný. Tohle utkání nerozhodl brankář, ale kvalita v poli.

Pomohl vrátit ligu Dynamu. Teď dobrovolně odešel. Zemřel Václav Litvan

Je v týmu nějaký hráč, kterého znáteš víc? Třeba dokonce osobně?

Jako většina fanoušků u nás znám Taremiho, střelce dvou branek, který pravidelně nastupuje za FC Porto a podává velmi dobré výkony, pak Hajsafiho, kapitána týmu, který hraje v AEK řeckou ligu a je vůdčí osobností týmu, jinak ty hráče moc neznám, ale vím, že Írán má v základní sestavě snad jen dva hráče, kteří nastupují v íránské lize, zbytek hraje v zahraničí. Co já vím, tak mají hráče v turecké, holandské nebo emirátské lize.

Dokáže se Írán zvednout z těžké prohry?

Vzhledem k tomu, že mají za sebou nejtěžšího soupeře své skupiny, tak teď teprve pro ně začíná šampionát. Pokud chtějí pomýšlet na postup, musí porážku s Anglií hodit za hlavu a zvládnout zápasy s Walesem a USA. Sám jsem na to zvědavý, protože vzájemné utkání ukázalo, že oba mají velkou kvalitu a odhodlání. Mně osobně se utkání Wales - USA moc líbilo, hlavně druhá půle, Írán nečeká nic jednoduchého. Nicméně můj tip je, že z této skupiny postoupí Anglie a USA.