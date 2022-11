V jihočeském krajském přeboru hraje za FK Olešník, je největší hvězdou nejen tohoto týmu, ale celé soutěže. Kromě klubů v ČR, nejvýraznější stopu zanechal v Jablonci a ve Spartě, prošel angažmá v Řecku a Rakousku.

Je členem Klubu ligových kanonýrů a šestinásobným nejlepším střelcem první české ligy, zároveň nejlepším kanonýrem v historii ligy. Vítěz ankety Fotbalista roku ČR 2014 a Zlatého míče ČR 2015, mistr České republiky (2013/14) a vítěz Českého poháru (2012/13, 2013/14). V A mužstvu české reprezentace odehrál v letech 2006–2016 celkem 41 zápasů a vstřelil 9 gólů.

V době konání světového šampionátu v Kataru působí jako expert vysílání Radiožurnálu Sport. U mikrofonu přímo v pražském studiu si užil zápas Japonsko - Německo. "Německo je pro mě černý kůň mistrovství," říkal a přidal i osobní zkušenost s Japonskem. "Hráli jsme Kirin cup. Bylo to v roce 2011." Lafata proti Japoncům odehrál na turnaji 66. minut (pak ho střídal Hubník). "Všechny zápasy tehdy skončily 0:0, pro diváky to byl hodně atraktivní turnaj," říkal ironicky a s úsměvem na tváři skvělý fotbalový kanonýr. "My pak poslali na losování Vlaďu Šmicera, to je štístko, to jsme nemohli prohrát," zmínil vítězství v turnaji, o kterém opravdu po zápasech, ve kterých nepadl ani jeden gól, rozhodl až los.