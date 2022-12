Fotbalový trenér Petr Požárek působil v Austrálii. Domů si tehdy přivezl spoustu zkušeností, které využívá dodnes. A naopak, Australané těží právě teď z práce českých trenérů. Postup do osmifinále MS v Kataru Petra Požárka potěšil.

Když se s časovým odstupem ohlédneme za vaším pobytem v Austrálii, byla to pro vás dobrá životní zkušenost?

Jednoznačně, po dokončení studií Univerzity Karlovy Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze jsem vyrazil směr Sydney. V roce 2009 ještě nebyly zavedeny pro Čechy víza work and travel jako v USA, ale jen studijní pobyt, takže jsem chodil do školy a pracovat jsem mohl jen omezený čas. V Sydney v té době žilo pět milonů lidí a říkalo se o něm, že se jedná o New York na druhé straně světa.

Zapůsobilo na vás?

Úžasné město. Fantastické podnebí. Vyzkoušel jsem si zde pozice maséra, stavěče kol, číšníka v italské restauraci a poté jsem zakotvil v cateringové společnosti, kde jsem potkal dva páry z Čech a Slovenska, které zde dlouhodobě žily. Přátelství nám zůstalo dodnes. Zůstal jsem i u fotbalu, kdy mě jeden „Ozzik“ požádal o individuální tréninky výměnou za „živou“ konverzaci, tak to bylo příjemné.

Co říkáte postupu Austrálie ze skupiny na MS ve fotbale v Kataru?

Je to podceňovaný tým, a teď je mezi šestnácti nejlepšími na světě. Takže si to užívají, slaví a sledují každý další zápas. Teď tam mají léto, takže lidé se scházejí na náměstích, v parcích a na plážích, kde mají velkoplošné obrazovky a baví se. Grilují, tancují a sledují fotbal. Ideální reklama právě pro fotbal.

Kam podle vás může Austrálie v turnaji dojít?

Sám jsem jim nedával moc šancí, ale těšil jsem se na jejich projev a houževnatost. Teď můžou překvapit kohokoliv. Bude zajímavé sledovat další vystoupení. Nemají žádné hvězdy, celý tým je plný pracantů.

Projevuje se v Austrálii práce evropských trenérů?

V Austrálii jsem potkal lidi ze všech kontinentů. Tím pádem jsou otevřeni všemu, co funguje a má výsledky. A to samé platí i o hloubce přemýšlení o fotbale, tréninku. Celý svět zná fotbal, ale zde nemá své silné místo, říká se, že je až šestý nebo sedmý sport. Přesto sledují UEFA Champions League, Premier League a mistrovství světa zhruba čtyři miliony lidí ze šestadvaceti milionů obyvatel. V roce 2009 tam byla hodně vidět a cítit nizozemská škola s prvky a myšlenkami z Belgie. Ale znáte to. Trenérský rukopis je vždy individuální. Zvali si sem odborníky z Nizozemska, Belgie, Francie, Anglie, Portugalska a Španělska. Pan Lavička mě vzal na jeden seminář, který pořádala FC Barcelona. Šéftrenér tohoto velkoklubu odhalil veškerou koncepci klubu. Tréninkové metody a postupy. Sjeli se sem trenéři z okolí. Stejný seminář pak byl v Melbourne a Perthu. Plno přenositelných informací.

Lze si všimnout v Austrálii i české trenérské stopy?

Už v tom roce 2009/10, kdy zde působilo české duo Lavička – Zach, tak se lidé těšili na změnu. Klubu Sydney FC se předtím nedařilo a po nástupu Čechů vyhrál hned v premiérové sezoně titul a postoupil do Asijské ligy mistrů, kde došel až do semifinále. Takže zde prezentovali českou trenérskou školu v nejlepším světle. Měl jsem štěstí, že jsem mohl sledovat tréninky a zápasy. Obrovská zkušenost. Pan Lavička je přesně takový, jak ho prezentují média. Férový chlap, precizní odborník, skromný a důsledný.

Jak byste charakterizoval Australany na MS 2022, co je v jejich hře dominantní?

Na mě jejich hra působí poctivě, uvědomují si, že mezi sebou nemají žádného borce, na kterého to můžou hrát. A tak přizpůsobí vždy hru soupeři a čekají, zkoušejí, kdy můžou udeřit z chyby soupeře. A takto získali šest bodů a postup. Nikoho nepřehráli tak, aby média psala, že šlo o úžasný výkon. Všichni hráči pracují pro úspěch týmu. Tým na mě působí soudržně, houževnatě, soustředěně, zodpovědně a nese mu to zasloužené výsledky. Nemají rozdílové hráče, jejich hráči hrají ve Skotsku, Anglii, Itálii, Dánsku a Austrálii. I na klubové úrovni využívají tyto zmíněné přednosti.

A co soupeř pro osmifinále?

Argentina ve svém posledním zápase ve skupině předvedla nejlepší výkon. Dominovala v rychlosti, myšlence, přechodech a překvapení. Nádherný výkon. Austrálie v tomto zápase může opravdu jen překvapit a skórovat z nějaké chyby soupeře. Australané budou pokračovat ve výkonu, který jim přinesl „ovoce“. Na zápas se těším, bude se na co dívat. Argentinské překonávání obranného bloku Australie na všechny způsoby.