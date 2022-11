Kamil Tobiáš: Íránci jsou zklamaní, berou jen úspěch. Fotbal zastavil i válku

V rozhovoru pro Deník se Kamil Tobiáš vyjádřil k úrovni týmů z tohoto, pro Evropany exotického, regionu. "V arabských zemích je fotbal svátek a hýbe celou společností," vyprávěl ještě před výkopem utkání Argentina - Saúdská Arábie. "Znám evropský fotbal a měl jsem možnost zažít jeden rok i ten arabský, takže můžu trochu srovnávat. Před šampionátem jsem nečekal, že by arabské týmy měly na turnaji nějak zářit a zatím se to potvrzuje. Ještě jsem zvědavý na Saudy, kteří by měli být z arabských týmů asi nejsilnější," uvedl doslova."

Jeho předpověď se potvrdila! Saúdská Arábie hrála účelně. Dvě střely na branku - dva góly. Zuby si na Saudech vylámal i slavný Messi, který sice dal jeden gól z penalty, ale jeho Argentina prohrála 1:2.