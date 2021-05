Golfový areál, který byl odborníky označen za třetí nejlepší v ČR, byl dějištěm turnaje, který oba odehráli. „Když jdu s Vorasem, tak se ve mně vždy probudí soutěživost,“ usmíval se brankář – mistr světa 2010.

„Hlavně Voras je soutěživý,“ dodal s úsměvem.

A co na to útočník Philadelphie Flyers?

Jakub Voráček a Ondřej Pavelec pod hlubockým zámkemZdroj: Deník/ Kamil Jáša

„Včera jsem formu měl, dneska ne,“ popisoval Voráček, jak se cítí. „Cokoli já, dělám tak jsem soutěživý, platí to i o golfu.“

Oba se ještě před první ránou rozhlédli po upraveném areálu. „Všiml jsem si jezírek, to je pro hráče těžší, ale přidá to na soutěživosti, překážky ke golfu patří,“ míní gólman Ondřej Pavelec.

Jakub Voráček dodal:

„Je tu krásné hřiště.“

Oba hokejoví kamarádi nebyli na golfu pod hlubockým zámkem poprvé. „Hřiště je v perfektním shapu (shaping – terénní úpravy – pozn. red.). Jezdíme sem už pátým rokem, velice rádi se na Hlubokou vracíme,“ nechal se slyšet Jakub Voráček. Ředitel klubu Antonín Loužek si váží nejen hokejového umění obou hvězd. „Je vidět, že i golf hrají skvěle.“

Návštěva Jakuba Voráčka pod hlubockým zámkem měla i charitativní rozměr. Účastníci turnaje a návštěvníci golfového areálu přispěli nadaci pro pomoc lidem s roztroušenou sklerózou, kterou právě Voráček založil. „Stoprocentně je to přidaná hodnota vrcholového sportu. To je hodně důležité. Lidi si mají pomáhat. Čím víc lidí pomůže, čím víc si jich to uvědomí, tím lépe,“ uvedl na jihu Jakub Voráček.