Porážku českého národního týmu 3:4 po prodloužení na hokejovém mistrovství světa s Lotyšskem sledoval také trojnásobný vítěz Stanley Cupu a dvojnásobný mistr světa Jaroslav Pouzar. Jak zápas zhodnotil:

Legendární hokejista Jaroslav Pouzar | Foto: Deník/ Kamil Jáša

„Naši kluci podali dobrý výkon, ale Lotyši zahráli opravdu dobře, takže bod asi musíme brát. Líbila se mi naše Červenkova první řada, která dokázala soupeře udržet v jeho pásmu a vytvářela si šance. Škoda, že jsme v prodloužení nezískali druhý bod navíc, ale tohle nebylo utkání, které by zase až tak moc řešilo. Důležité bude, aby se kluci dostali do první čtyřky. První polovinu zápasu jsme byli až moc pasivní a Lotyši toho dokázali využít. Ale od našeho vyrovnávacího gólu na 2:2 jsme převzali iniciativu a soupeře přehrávali. Docela mě překvapilo, že šel do branky Šimon Hrubec, ale zachytal dobře a zlikvidoval hodně šancí. Všechno však chytit nemůže. Třeba tečovaný třetí gól byl vyloženě smolný, s tím nemohl nic dělat. Lotyši hráli agresivně a dobře. Za bod nakonec asi opravdu můžeme být rádi. V dresu soupeře se dařilo Dzierkalsovi, který se přitom u nás v Motoru moc neprosadil. Ale vždycky záleží, jak to kterému hráči v jakém mužstvu sedne. V národním týmu se asi cítí dobře. Dal hezkou branku, ale moc nechápu, proč v těchto situacích chodí všichni brankáři, nejen Šimon Hrubec, dolů a pak dostávají góly nad rameno.“