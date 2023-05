Začíná mistrovství světa v hokeji. Legendární hokejový útočník Václav Prospal žije v USA, ještě teď ale má před očima květen roku 2005, kdy právě gólem proti Švýcarsku zahájil českou cestu ke zlatu.

Václav Prospal vzpomíná na vstup do MS 2005, kdy dal úvodní gól českého týmu Švýcarům | Video: Deník

"Za Švýcary chytal Martin Gerber, se kterým jsem se potkal v Annaheimu," vzpomíná jeden z nejšikovnějších hokejových útočníku přelomu tisíciletí. "On byl velmi slušný gólman, velmi dobrý kluk, bylo fajn, že se nám podařil hned ten první zápas." Prospal úvodní trefu sice nepřeceňuje, ale považuje ji na každém turnaji, a dokonce v každém zápase, za extrémně důležitou. "Může jít o přátelák nebo o mistrovství světa nebo třeba o dlouhodobou soutěž, první gól v prvním zápase pomůže se sebevědomím. Je to důležité pro to, co hráč prožívá." Ve Vídni v roce 2005 to byl právě Prospal, kdo otevřel český gólový účet. "Byl jsem moc rád, že jsem ten gól dal, v tom zápase jsem měl i nahrávku, vyhráli jsme, měli jsme slušný start do toho šampionátu." Prospal na Vídeň vzpomíná rád. "Týmově i osobně to byl povedený start do mistrovství světa 2005.

69. mistrovství světa v ledním hokeji se konalo ve Vídni a Innsbrucku v Rakousku od 30. dubna 2005 do 15. května 2005. Byl to hlavní turnaj sezony, atraktivní zvláště kvůli stávce v NHL. Mistrem světa se stala reprezentace Česka, která ve finále porazila reprezentaci Kanady 3:0. Václav Prospal na průběh zlaté vídeňské jízdy zavzpomíná v průběhu MS 2023.

1. května 2005 (16:15) – Vídeň (Wiener Stadthalle), Česko – Švýcarsko 3:1 (2:1, 0:0, 1:0),

branky Česka: 4:52 Václav Prospal, 7:31 Jaromír Jágr, 45:46 František Kaberle. Branka Švýcarska: 12:42 Blindenbacher. Rozhodčí: Looker (USA) – Šeljanin (RUS), Karlsson (SWE). Vyloučení: 5:8 (3:1). Diváků: 7 328.

Česko: Tomáš Vokoun – Marek Židlický, Jiří Fischer, Pavel Kubina, Jaroslav Špaček, Jiří Šlégr, Tomáš Kaberle, František Kaberle, Jan Hejda – Jaromír Jágr, Václav Prospal, Martin Straka – Petr Sýkora, David Výborný, Václav Varaďa – Radek Dvořák, Petr Čajánek, Martin Ručinský – Aleš Hemský, Josef Vašíček, Petr Průcha.

Švýcarsko: M. Gerber – Keller, Streit, Seger, Forster, Bezina, Blindenbacher, Vauclair – Paterlini, Ziegler, Rüthemann – di Pietro, Plüss, Della Rosa -Wischer, Jeannin, P. Fischer – Ambuhl, Conne, Lemm – Romy.