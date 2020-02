Je to světová hrozba nebo další planý poplach? Na koronavirus se lze dívat dvojím pohledem. První: Je to nová neprozkoumaná nemoc. Šíří se rychle z člověka na člověka. Může způsobit pandemii s nepředvídatelnými následky. Druhý: Lidstvo se třáslo před ptačí chřipkou, před SARS i MERS. Nic osudového se nestalo. Všechna potřebná opatření jsou činěna i nyní. Zdravotnické systémy civilizovaných zemí jsou perfektně připraveny. Nepanikařme tedy.

Foto: Deník

Co si vybrat? Hlavní hygienička Eva Gottvaldová má dobré argumenty, proč zachovat chladnou hlavu. I když se Číně nedá věřit na sto procent, informace o viru byly předány do světa. Umíme ho diagnostikovat. Na účinné vakcíně se pracuje. Existuje dobrá šance, že bude brzy hotova. Je navíc nepravděpodobné, že by se virus masově rozšířil mimo Čínu. Jak se ukazuje už teď, Evropa je dost ostražitá a umí si poradit.