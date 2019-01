Glosa Richarda Vlasáka

Juraj Thoma | Foto: Deník

Milí Jihočeši, včerejší týdenní komentář nejdůležitějších událostí vychází až dnes, protože se na českobudějovické radnici do 18. hodiny odehrával souboj dvou křídel ODS za vydatného přispění ostatních stran a jednotlivců. Podle jedněch vyhrála mladá, dravá a zdravá ODS reprezentovaná Martinem Kubou, podle druhých právě touto osobou vyšlo na povrch úzké propojení prohnilého postkomunistického kapitalismu a bezskrupolózní politiky. Milí Jihočeši, rád vám tento článek připomenu před komunálními volbami, ať už jste v Táboře, Krumlově nebo v Prachaticích, abyste si udělali obrázek a nevolili někoho, koho rozhodně v čele svých měst nebo vesnic nechcete. Na stranách totiž nezáleží.



Českobudějovický primátor byl odvolán ne pro to, co udělal, ale pro to, co měl udělat už dávno. A sice bojovat proti oligarchické chobotnici velkopodnikatele z Hluboké. Nebojoval, a proto padl. Nemyslete si však, že se jedná jen o problém ODS, vlivová skupina ovládla i ČSSD a KSČM. Jediní, kteří se zachovali jako skutečná opozice, která prohlédla pozadí konfliktu, byli českobudějovičtí zelení. Jinak, někteří zastupitelé ČSSD se stali loutkami největší pravicové strany, zřejmě za tichého souhlasu vedení ČSSD. Výmluva na opoziční postavení strany je v tomto případě lichá a vystoupení paní Hajerové (ČSSD), která navrhla odvolání primátora nedlouho poté, co se sešla v kuloárech s Martinem Kubou, je ostudou levicové politiky v regionu. Stejně jako to, že všechny formální náležitosti připravila opoziční zastupitelce vládnoucí strana radnice. O komunistech se raději vyjadřovat nebudu. Jistě, mezi zastupiteli těchto stran se našli slušní lidé, ale ti včera prohráli, ať už byli modří, zelení, oranžoví nebo žlutí.

richard.vlasak@denik.cz