Glosa Andrey Zahradníkové

Ekofilm, který začal v pondělí na jihu Čech, řeší aféru: člen poroty, architekt Vlado Milunić obvinil ministra životního prostředí Pavla Drobila (na snímku), že přikázal porotě, aby nijak neocenila dokument Auto*mat. | Foto: Deník/ Miroslav Kucej

Pokud dosud někdo neměl o existenci Ekofilmu ani potuchy, nyní se to nejspíš změnilo. Jakmile totiž začnou vyplouvat skandálky, obvinění z ovlivňování, veřejné odchody a následná ignorance ze strany organizátorů, těžko si můžete přát lepší reklamu. Jestli tedy někdo skutečně usiloval o to, aby se o jistém dokumentu vědělo co nejméně, nezvolil zrovna nejšťastnější cestu. Ale to nakonec pro většinu diváků není až tak podstatné. Důležité je, že se o tvůrcích mluví a že možná zase trochu více lidí dá před stokrát omletou hollywoodskou romancí přednost filmu s myšlenkou, ať už ekologickou nebo politickou. andrea.zahradnikova@denik.cz