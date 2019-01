Glosa Richarda Vlasáka

Možná v dnešním čase potřebujeme více dobrých zpráv, více informací, které nás ujistí, že na světě není až tak špatně.V Hardtmuthově vile, českobudějovickém domě dětí a mládeže otevřeli jako každý rok kroužky pro děti, které nechtějí jen sedět doma. Mohou se zajímat o balet i o přírodu. Někomu imponuje tichý svět lepení modelů, který vyžaduje kromě zručnosti i notnou dávku trpělivosti.



Patří bez nadsázky k dobrým zprávám, že se dnes někdo ratolestem věnuje, a že děti mají o aktivity mimo zaběhaný stereotyp domov–taška–počítač, zájem. Svět, do něhož skrze své zájmy vstupují, je odlišný od dnešního tepu a dnešního duchovního marazmu. Vila zbudovaná jako sídlo bohatého majitele tužkáren má své kouzlo, svůj půvab a děti se tiše a nenápadně setkávají i s dobou, která je dávno pryč. Možná se tak učí i vybranějšímu chování, možná že na velkém schodišti cítí, že se nevždy hulvátství a řev vyplácí.



Aby tomu tak skutečně bylo, měly by se děti učit, že normální je někomu poděkovat i za to, co lze obecně chápat jako pracovní povinnost toho druhého.

Kolikrát projdeme bez povšimnutí kolem paní uklízečky, kolikrát je nám zatěžko se kvůli vlastním starostem usmát na paní prodavačku v obchodě a kolikrát si uvědomujeme, co prožívá a co řeší vedoucí nějakého kroužku. Jistě, k jeho profesionalitě patří, že nás ani naše potomky svými problémy neobtěžuje, ale na druhou stranu platí, že i v něm a například i v učitelích máme vidět obyčejné lidi. Milí a vážení čtenáři děkuji tedy prostřednictvím Deníku všem nenápadným a hodným služebníkům veřejnosti, kteří se o nás všechny i o naše bližní starají. Zaslouží si to, i když na výplatní pásce není vděk společnosti často znát.