České Budějovice - Vážná dopravní nehoda se stala v sobotu po 16. hodině na českobudějovickém sídlišti Máj. Zranily se při ní čtyři děti.

Na křižovatce ulic M. Horákové a Ant. Barcala poblíž multikina Cinestar se srazily dvě fabie. Policejní mluvčí Milan Bajcura popsal, že řidič stříbrné Škody Fabia Combi jel po ulici M. Horákové ve směru od Branišovské a odbočoval vlevo na sídliště Máj.

„Při odbočování dával přednost protijedoucímu autobusu. Ve chvíli, kdy autobus projel, se řidič stříbrné fabie rozjel. Jenže v zákrytu za autobusem jela ještě modrá Škoda Fabia Combi, kterou řidič stříbrného auta neviděl,“ vysvětlil policejní mluvčí, jak se dva osobáky srazily.

Modrou fabii náraz odrazil k nedalekému přechodu pro chodce do místa, kde stála skupinka dětí. Dvě děti utrpěly středně těžká zranění se zlomeninami, další dva chodci mladší 18 let byli zraněni lehce. Všechny zraněné převezli záchranáři do českobudějovické nemocnice.

V křižovatce nefungují semafory, provoz řídí policisté kyvadlově. Vyšetřování nehody převezmou kriminalisté.Mluvčí záchranářů Petra Kafková potvrdila, že všechny čtyři děti byly stabilizované a mimo ohrožení života. "Dvě z nich utrpěly středně závažná poranění převážně v oblasti hlavy a hrudníku, další dvě se zranily lehce, měly zejména pohmožděniny," řekla Petra Kafková s tím, že podrobnosti o zdravotním stavu zraněných ukáží další vyšetření v nemocnici.