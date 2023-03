Na křižovatce českobudějovických ulic Mánesova a Novohradská došlo v pátek dopoledne k havárii, která podstatně omezila provoz na dlouhé desítky minut.

Bouračka omezila provoz v Mánesově i Novohradské. | Video: Pavel Vilímek

Podle jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury došlo ke střetu vozidla a "opláštěného" motocyklu. "Před jdenáctou hodinou jel řidič motocyklu (mini vozidlo) tovární značky Aixam S8 po ulici Novohradská, ve směru od ulice Čechova, kdy při odbočování vlevo do ulice Mánesova pravděpodobně nedal přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu tovární značky Škoda Octavia jedoucímu po ulici Novohradská, ve směru od ulice Průmyslová k ulici Čechova," uvedl k havárii Milan Bajcura. Po střetu vozidel došlo k nárazu vozidla Aixam S8 do ocelového zábradlí, kdy se řidič lehce zranil a následně byl zdravotníky převezen k dalším ošetření do blízké nemocnice.

Stráži zákona provedli test na zjištění návykové látky v dechu přístrojem Dräger s negativními výsledky. Celková škoda byla vyčíslena na více jak 320 000 korun. Provoz na velmi frekventované městské křižovatce byl omezen po dobu asi 90 minut. "Řidiči, dbejte zvýšené opatrnosti při odbočování a vjíždění do křižovatek," vyzval při této příležitosti Milan Bajcura.

Na frekventovaném místě se potýkaly zasahující složky IZS často s neukázněností řidičů, kteří i přes komplikovanou situaci podle Milana Bajcury vjížděli do křižovatky i v nevhodných chvílích.

Hledají svědky

Českobudějovičtí dopravní policisté také žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby je kontaktovali na územním odboru České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo přímo na lince tísňového volání 158.

Dne 15. února 2023 v době od 12:00 hod. do 12:15 hod., v Českých Budějovicích, část České Vrbné, na parkovišti OD Globus, stání č. 19, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky KIA Stonic, šedé barvy a poté z místa ujel. Případ vyšetřuje prap. Filip Zeman.

Dne 27. února 2023 v 15:35 hod., v katastru obce Temelínec, na silnici II/138 u Jaderné elektrárny Temelín, došlo k tragické dopravní nehodě - https://www.policie.cz/clanek/tragicka-nehoda-u-temelina.aspx v té souvislosti žádá Policie ČR, zda jste nezaznamenali na svých palubních kamerách, jízdu řidiče osobního vozidla tovární značky Seat Leon, šedé barvy, kdy před střetem jel po silnici II/105 od Hluboké nad Vltavou a před JE Temelín, odbočil vlevo k obci Temelínec. Případ vyšetřuje prap. Tomáš Fišer.