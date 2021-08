Celá událost začala podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzová po půl druhé odpoledne, když na policii zavolala příbuzná této ženy, která uvedla, že její sestra (62 let) je silná diabetička a vyrazila okolo 12. hodiny z osady Janovka, kde byla na dovolené, směrem k rybníku Tomáš na houby.

"Když se ani po dvou hodinách nevrátila, začali ji příbuzní hledat. Bohužel, u sebe neměla nemocná žena telefon a protože zde byla na dovolené, ani okolí dobře neznala. Hledání bylo neúspěšné a tak se rozhodli zavolat o pomoc policii," popsala mluvčí.

Na místo okamžitě vyrazily dvě dvoučlenné hlídky z obvodního oddělení Trhové Sviny a také policejní psovod. Policisté pracovali s informací, že je žena nemocná a nemá u sebe žádné léky. Hrozil jí kolaps z důvodu nedostatku tekutin a doplnění jídla. Obdrželi rovněž její popis, včetně popisu oblečení a ihned vyrazili do terénu ji hledat. Připraven byl i policejní dron.

"Krátce před půl třetí obdrželi policisté zprávu o tom, že žena došla do nedalekého dětské tábora a do obce Buková, kde byla viděna u místního obchodu a ptala se zde na cestu. Policisté odtušili směr, kudy by mohla žena jít a vydali se jí naproti. Jejich úvaha se ukázala jako správná, protože ji krátce po patnácté hodině vypátrali na jedné cestě v Žárském lese. Paní byla zmoklá, ale naštěstí zdravotně v pořádku. Byla ráda, že policisty vidí, protože nedokázala sama najít cestu zpět do ubytování," uvedla Štěpánka Schwarzová.