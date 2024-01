Letošní bilance smrtelných nehod na jihočeských silnicích je mimořádně hrozivá. Policejní statistiky evidují už pět úmrtí při nehodách, další dva lidé zemřeli těsně před nehodou nebo po ní. Vloni se první tragédie na silnici stala až koncem února.

Tragická nehoda 17. ledna u Horního Žďáru. | Foto: HZS JČ

Kdo vyjíždí na jihočeskou silnici, měl by se vyzbrojit nutnou dávkou štěstí. I když od ledna platí přísnější bodový systém, který zvýšil postihy za některé přestupky a měl umravnit některé řidiče, skutečnost je bohužel přesně opačná. V souvislosti s nehodami letos na jihu Čech do 25. ledna zemřelo už sedm lidí. Pět z toho policie eviduje jako oběti dopravních nehod, další dva lidé zemřeli těsně před nehodou nebo po ní a do oficiálních statistik už se tak nepočítají. Loni za stejnou dobu byla v kolonce nula a předloni se do 25. ledna stala jen jedna smrtelná nehoda.

Skoro všechny letošní nehody v regionu jsou způsobené přejetím do protisměru nebo nevhodným předjížděním a ve více než polovině případů jsou oběti z řad těch účastníků silničního provozu, kteří předpisy nijak neporušili.

S letošními jihočeskými nehodami souvisejí i dvě další úmrtí, nezanesená do policejních statistik. Ale tato úmrtí nastala buď těsně před nehodou, nebo krátce po ní v souvislosti s pohybem osoby po nehodě.

Leden na jihočeských silnicích přitom v předcházejících dvou letech patřil z hlediska obětí nehod k nejbezpečnějším v roce. Podle jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury se první smrtelná nehoda v roce 2023 stala dokonce až 22. února u Protivína. V roce 2022 se tragická nehoda stala hned na počátku ledna, ale až do 25. ledna zůstala jedinou takovou událostí na jihu Čech.

Tragická nehoda u Horního Žďáru zavřela hlavní tah z Hradce na Třeboň

K tragické nehodě u Vranína nedaleko Třeboně, která se stala v úterý, aktuálně hledá policie další svědky. Při střetu dvou osobních aut v úseku s několika zatáčkami a horizonty kousek před Třeboní zemřel starší řidič škodovky. A policisté hledají svědky předcházející jízdy tmavého audi.

Tragická nehoda u Vranína na celé odpoledne uzavřela silnici

Nový bodový systém výrazně zpřísnil postihy za přestupky. Například za překročení povolené rychlosti o 40 kilometrů za hodinu v obci a o 50 kilometrů za hodinu mimo obec řidič automaticky přijde o řidičský průkaz. Také telefonování za volantem je přísněji postihované. Přesto byl autor článku tento týden svědkem situace, kdy zastavil před přechodem, ale protijedoucí řidič nezastavil, ačkoliv měl dost času. Když projížděl místem, ukázalo se, že vůbec nesleduje situaci na vozovce, ale se skloněnou hlavou používá mobilní telefon…

Smutná silvestrovská noc na jihu Čech. Přinesla dvě tragické nehody

I když odborníci uznávají, že česká silniční síť na některých místech neodpovídá frekvenci provozu a je třeba ji vylepšit, je přesto drtivá většina dopravních nehod je způsobena tím, že viník nedodrží předpisy.