Neviděli jste vážnou dopravní nehodu? Od úterního večera vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté a kriminalisté nehodu auta a cyklisty, která se stala na silnici I/20 mezi obcemi České Budějovice a Dasný.

Nebyli jste svědky vážné dopravní nehody na silnici mezi Budějovicemi a Dasným? | Foto: Policie ČR

Jak přiblížil policejní mluvčí Milan Bajcura, nehoda se stala v úterý 26. března v 19:50 hodin. „Řidič užitkového vozu Citroën Jumpy, šedé barvy, jen po uvedené trase. V katastru obce Bavorovice, mezi tzv. bavorovickým mostem a dasenskou rozvodnou, kde pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, hustotě provozu, povětrnostním podmínkám a vlastnostem nákladu, a přehlédl ve stejném směru jedoucího cyklistu na elektrokole značky KTM Macina cross, kterého srazil,“ popsal.

Cyklista utrpěl velmi těžká zranění, kdy jej zasahující příslušníci Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje převezli do nemocnice.

„Kriminalisté žádají případné svědky, především řidiče motorových vozidel opatřených palubní kamerou, aby nás kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení obecné kriminality, Plavská 2, por. Ing. Josef Bouberle, v pracovní době PO – PÁ 07:30 – 15:30 hod. telefon 974 226 460 nebo na linku tísňového volání 158. Děkujeme za pomoc při objasnění zmíněného případu,“ uvedl Milan Bajcura.

Petra Kafková ze Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje potvrdila, že v úterý krátce před osmou hodinou večerní vyjížděly dva budějovické týmy záchranářů ke střetu cyklisty s osobním vozidlem.

„Cyklista středního věku zůstal po nehodě ležet v bezvědomí. Do příjezdu záchranářů mu poskytovali první pomoc svědkové nehody. Lékař záchranné služby po prvotním vyšetření pacienta vyslovil podezření na závažný úraz hlavy. Pacient byl v rámci přednemocniční neodkladné péče zajištěn žilním vstupem, uveden do umělého spánku, imobilizován krčním límcem a celotělovou vakuovou matrací. Poté jej záchranáři transportovali do Nemocnice České Budějovice na anesteziologickoresuscitační oddělení,“ popsala Petra Kafková.