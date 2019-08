Zliv - Velké štěstí měli řidič a spolucestující z Fordu Focus, neboť lidé jim pomohli dostat se z auta dřív, než vzplálo.

Osmnáctiletý řidič jel před 21. hodinou po silnici mezi obcemi Munice a Zliv. Dle mínění policejního mluvčího Milana Bajcury pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svých schopnostem a profilu komunikace a vyjel mimo silnici. Tam narazil do vzrostlého stromu, přičemž oba muži ve voze se zranili. Když se za pomocí druhých dostali ven, auto začalo hořet a kompletně vyhořelo. Zraněné převzali do péče zdravotníci. Protože kvůli zranění nebylo možné provést u řidiče dechovou zkoušku, policisté nařídili odběr biologického materiálu, který by měl následně potvrdit, jestli byl čerstvý řidič jakkoli ovlivněn.