Na počátku týdne řešili hasiči na Českobudějovicku spíše technické zásahy. Pomoc hasičů si vyžádali i v domově důchodců.

Dvakrát například podle Venduly Matějů, tiskové mluvčí HZS JčK, vyrazili k odemknutí dveří. Jednou volali profesionální jednotku ze stanice České Budějovice do Dobré Vody u Českých Budějovic do ulice Pod Lesem, kde v domově důchodců provedla nouzové otevření dveří bytu. Podruhé to bylo v Českých Budějovicích do Slunečné ulice, ale zde hasiči zasahovat nemuseli. Na místo se dostavil syn majitele a odemkl.