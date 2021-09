K dalšímu zásahu vyjela jindřichohradecká profesionální jednotka v 10.21 hodin do Nové Bystřice. Došlo zde k dopravní nehodě nákladního automobilu. K nehodě byli vysláni také místní dobrovolní hasiči. Havarovaný nákladní automobil ležel na boku v příkopu a vedle něj i převážený bagr. Dále hasiči průzkumem zjistili, že z nádrží jak nákladního vozu, tak i bagříku vytéká olej. Hasiči provedli protipožární opatření a opatření, kterým zabránili dalšímu úniku. Následně pomohli s vyproštění bagru a pak i nákladního auta. Zásah jednotky ukončily po 12. hodině.

Dvě jednotky hasičů, a to profesionálních ze stanice Jindřichův Hradec a dobrovolných z obce Kunžak vyjely ve 3.10 hodin v Kunžaku do ulice Malé Podolí, kde byl ohlášen požár garáže. Hasiči na místě zjistili, že hoří dřevěný přístřešek u rodinného domu. "V přístřešku měli majitelé uložený polystyren a uskladněné dřevo. Zasahujícím jednotkám se vzhledem k tomu, že se jednalo o samostatně stojící přístřešek, podařilo požár dostat rychle pod kontrolu. Zabránili dalšímu rozšíření ohně již po několika minutách. Úplnou likvidaci požáru velitel zásahu nahlásil v 4.24 hodin. Vyšetřovatel stanovil výši vzniklé škody na 400 tisíc, příčina vzniku požáru je v šetření. Při požáru nebyl nikdo zraněn," uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.