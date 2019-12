V pondělí například hned ráno byla profesionální jednotka ze stanice České Budějovice povolána do Dlouhé ulice v obci Včelná, kde byla ohlášena dopravní nehoda (jak již Deník informoval). Průzkum na místě podle tiskové mluvčí hasičů Venduly Matějů ukázal, že se jedná o střet osobního auta s dodávkou. Nehoda, přestože policie křižovatku uzavřela pro běžný provoz, se obešla bez vyproštění. Zasahující jednotka u obou aut provedla protipožární opatření.

K další nehodě byli hasiči zavoláni po 18. hodině. "Policie ČR zažádala o úklid vozovky po dopravní nehodě, při které se v Plané střetly dva osobní automobily. Nehoda byla bez zranění. Úklid vozovky zajistila profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné," zmínila k tomuto zásahu Vendula Matějů.

Dvakrát vyjeli hasiči v pondělí k nouzovému otevření bytu. Poprvé po 8. hodině. "Za přítomnosti Policie ČR otevřeli českobudějovičtí profesionální hasiči dveře bytu v ulici V. Volfa v Českých Budějovicích. V zabouchnutém bytě byla zapnutá fritéza," uvedla k akci Vendula Matějů.

Do stejné ulice vyrazili hasiči ještě před 22. hodinou. Českobudějovičtí profesionální hasiči vyjeli do ulice V. Volfa v Českých Budějovicích k nouzovému otevření dveří bytu. Jednotka ale nezasahovala, příslušníci Policie ČR a záchranáři ze zdravotnické služby vnikli do bytu před příjezdem hasičů.

V úterý ráno pak hasiči byli opět povoláni do ulice V. Volfa, ale po konzultaci s přítomnou hlídkou Policie ČR byt neotevřeli.