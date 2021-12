"Nehoda vypadala na první pohled dramaticky. Havarované vozy značek Kia a Peugeot byly po srážce odmrštěny mimo komunikaci. Hasiči nakonec nevyprošťovali, přestože byla nehoda původně s vyproštěním ohlášena. Jednotky zajistily havarované vozy proti požáru a stabilizovaly je proti dalšímu pohybu. ZZS ošetřila tři zraněné osoby," uvedla k zásahu Vendula Matějů.

V pátek 17. prosince hned ráno v 6.00 hodin prostřednictvím funkce e-call obdrželi hasiči informaci o nehodě, která se stala u obce Březnice. "Havarovala zde řidička osobního auta, které skončilo zcela mimo komunikaci. Řidička auto opustila sama ještě před příjezdem profesionálních hasičů ze stanice Týn nad Vltavou a jednotky SDH obce Bechyně. Hasiči zajistili havarované auto proti vzniku požáru a zkontrolovali únik provozních kapalin. Řidičku, přestože nebyla viditelně zraněna, zdravotníci přesto převezli do nemocnice," doplnila Vendula Matějů. Nehodu vyšetřovala Policie ČR.

Už v 7.39 hodin byly stejné dvě jednotky povolány k další nehodě, a to do místní části Týna nad Vltavou, do obce Nuzice. "Jednalo se o vážnou nehodu osobního auta, ve kterém zůstaly zaklíněny dvě zraněné osoby. Hasiči ihned zahájili vyprošťování. U nehody mezitím přistál vrtulník LZS. V 8:15 hodin byly obě osoby ze zničeného auta venku v péči zdravotníků. Hasiči dále zabezpečili havarované auto a nehodu předali policistům k šetření," popsala blíže okolnosti zásahu Vendula Matějů.

Profesionální hasiči ze stanice Suché Vrbné likvidovali pak v pátek dopoledne v Lišově u odbočky na Dolní Miletín následky dopravní nehody osobního auta. Jednotka pomohla zdravotníkům ZZS s vytažením jedné zraněné osoby z auta a jejím naložením do sanitky. Zároveň hasiči provedli protipožární opatření a nehodu si převzali policisté.

Nehody ale pomáhali řešit hasiči na Českobudějovicku po celý týden, tu první například v pondělí 13. prosince, kdy profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné vyjela v Českých Budějovicích do Novohradské ulice, kde došlo ke střetu dvou osobních aut. Nehoda si vyžádala jedno zranění, hasiči nevyprošťovali. Provedli protipožární opatření a úklid vozovky.

Několikrát hasiči vyjížděli také k požárům. V úterý byl ještě před příjezdem českobudějovických profesionálních hasičů uhašen požár odpadu v odpadkovém koši v Kostelní ulici v Českých Budějovicích. Požár byl beze škody. Ve čtvrtek osádky dvou cisteren a automobilového žebříku profesionálních hasičů ze stanice Suché Vrbné a České Budějovice byly vyslány na Pražskou třídu v Českých Budějovicích, kde se z bytu panelového domu valil kouř. Hasiči průzkumem bytu zjistili, že na sporáku se spálilo jídlo. Požár byl beze škody.

Ve středu ale hasiči vyjeli i k hodně neobvyklému zásahu. "Na vyžádání strážníků městské policie vylovili profesionální hasiči z českobudějovické stanice v centru Českých Budějovicích z Vltavy neznámý předmět," uvedla k výjezdu Vendula Matějů. Z neznámého předmětu se následně vyklubala součást domácnosti. "Ukázalo se, že jde o peřinu," konstatovala na adresu předmětu Vendula Matějů. Kuriozita zaměstnala hasiče i večer. Zaseknuté dveře WC, za kterými uvízla návštěvnice podniku, otevřeli v bistru v Hradební ulici v Českých Budějovicích českobudějovičtí profesionální hasiči.

Mimo jiné tento týden v Písecké ulici v Bechyni likvidovali profesionální hasiči ze stanice Týn nad Vltavou ze silnice vyteklý hydraulický olej.