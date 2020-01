K dopravním nehodám, ale i do továrny haly k úniku nebezpečného plynu museli v uplynulých dnech vyrazit hasiči na Českobudějovicku.

Technický zásah čekal na profesionály ze stanice Týn nad Vltavou v pondělí 27. ledna navečer. Podle tiskové mluvčí HZS JčK Venduly Matějů vyjeli profesionální hasiči ze stanice Týn nad Vltavou do Všemyslic, části obce Neznašov, kde byl ve výrobní hale místní firmy nahlášen únik CO. "Únik CO detekoval hlásič, který byl v hale umístěn. Zdravotníci ZZS si do své péče převzali jednoho zaměstnance, který v hale pracoval," uvedla k zásahu Vendula Matějů. Hasiči průzkumem a dalším měřením skutečně zjistili hodnoty CO, a proto okamžitě zahájili odvětrání haly, a to jak přirozenou cestou, tak pomocí přetlakovou ventilací. "Po odvětrání byly naměřené hodnoty CO již nulové," dodala Vendula Matějů.

V úterý zaměstnaly hasiče hlavně automobily. Už před čtvrtou hodinou nad ránem provedla úklid vozovky po dopravní nehodě osobního auta značky Audi A4 v Hlinsku, části Rudolfova, profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné. Hasiči na vyteklý olej na silnici použili podle Venduly Matějů sorbent.

Ještě dopoledne likvidovala další únik nebezpečných látek profesionální jednotka v Trhových Svinech. "Jednotka řešila únik provozních kapalin z osobního auta v Třebízského ulici v Trhových Svinech. Jednalo se o zaparkovaný vůz značky Jaguár, ze kterého vytékala nafta. Hasiči pod auto instalovali plechovou vaničku se sorpční rohoží na zachycení nafty z prorezlé nádrže," přiblížila akci hasičů Vendula Matějů a dodala, že majitel slíbil, že po odtažení auta sorbent smete.

Po desáté hodině dopoledne v úterý pak úklid vozovky po střetu tří aut zajistila v Okružní ulici v Českých Budějovicích profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné. "Hasiči z vozovky sanovali vyteklé provozní kapaliny a zametli střepy a úlomky plastů," zmínila Vendula Matějů.

Ve středu 29. ledna čekal po osmé hodině na hasiče další zásah u dopravní nehody. Tentokrát bohužel utrpěla jedna osoba zranění při dopravní nehodě osobního auta, které havarovalo u Trhových Svinů, v části obce Rankov. "Likvidaci následků nehody – zajištění auta a úklid vozovky – provedla profesionální jednotka ze stanice Trhové Sviny," zmínila za zasahující složky IZS Vendula Matějů.