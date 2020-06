Úterý 2. června zahájili v 7:38 hodin profesionální hasiči ze stanice Suché Vrbné v Českých Budějovicích likvidací uniklých nebezpečných látek. Podle tiskové mluvčí HZS JčK Venduly Matějů vyjeli hasiči do Labské ulice v Českých Budějovicích k oleji na silnici. Odhadem pět litrů motorového oleje zasypali 10 kg sorbentu.

Dopoledne ještě jednotka ze stanice České Budějovice vyjela k likvidaci požáru odpadkového koše. Škoda naštěstí nevznikla.

Navečer pak na hasiče čekal netradiční zásah, kdy do Suchomelské ulice v Českých Budějovicích vyjeli profesionální hasiči ze stanice České Budějovice k záchraně ptáčete, které spadlo do kanálu. Na místě jednotka pomocí krumpáče a páčidla nadzvedla poklop v silnici a v hloubce asi jeden metr bylo malé ptáče kosa. Hasiči mládě vyzvedli a dali do keřů vedle silnice.

Ve středu 3. června například dopoledne v Jílovicích likvidovali profesionální hasiči ze stanice Trhové Sviny následky dopravní nehody traktoru. Zdravotníci ZZS si převzali do své péče zraněnou osobu. "Hasiči u traktoru, který zůstal zcela mimo vozovku v příkopu, zjistili únik provozních kapalin. Ten se podařilo zastavit, únik nebyl masivní," zmínila k zásahu Vendula Matějů a dodala , že nebyla nutná přítomnost pracovníků ČIŽP. Po 12. hodině se k nehodě dostavila odtahová služba, která provede vyproštění traktoru.

Kvůli další záchraně zvířete museli tentokrát hasiči ve středu dopoledne na střechu. "Ze střechy panelového domu zachraňovali profesionální hasiči z českobudějovické stanice v ulici V. Volfa v Českých Budějovicích rorýse, který uvízl ve větracím otvoru na fasádě panelového domu," uvedla Vendula Matějů k akci. Hasiči se zajistili lanovou technikou, naklonili se ze střechy a rorýse z větracího otvoru opatrně vytáhli. Pak ho dali do připravené bedýnky a předali strážníkům městské policie.

Ve středu ještě třeba profesionální hasiči ze stanice Suché Vrbné zasahovali v Hornické ulici v Dobré Vodě u Českých Budějovic, kde uklidili ze silnice vyteklé provozní kapaliny. "Provozní látky unikly po nárazu do plynové kapličky z osobního auta. Zraněnou řidičku její manžel odvezl do nemocnice," doplnila k zásahu Vendula Matějů.