Aleš Fejfar, zasahující člen Horské služby Šumava, uvedl, že výzva přišla na krizové číslo Horské služby 1210 od vlekaře místního skiareálu. „Podle jeho informací žena v lyžařských botách zřejmě zakopla, když se šla po jízdě občerstvit. Jak jsme poté zjistili, upadla přes židli a podle všeho si kromě dalších menších zranění mohla zlomit i pánevní kost. Vzhledem k tomu jsme se s dispečinkem linky 155 Jihočeského kraje dohodli na asistenci vrtulníku,“ popsal Aleš Fejfar okolnosti nehody.



Dodal, že horští záchranáři poté zraněnou lyžařku zafixovali do vakuové matrace. „Pak jsme jí šetrně naložili na sáně za terénní čtyřkolkou a převezli ke kostelíku svaté Marty. Zde jsme zřídili improvizovaný heliport, na kterém mohl přistát vrtulník Letecké záchranné služby Armády ČR z Bechyně. Jeho posádka pak ženu transportovala k dalšímu ošetření do Českých Budějovic,“ vyprávěl Aleš Fejfar.



"Obvykle radíme lyžařům, jak se mají vyvarovat úrazů na sjezdových tratích. Nicméně pohyb v tak zvaných lyžákách může být riskantní nejen na sněhu či ledu, ale jak se tu a tam stane, i v místnostech s pevnou podlahou,“ komentoval úraz Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava. Dodal, že by si lyžaři měli uvědomit, že tato obuv přeci jen není uzpůsobena normální chůzi a na místě je tak větší opatrnost.