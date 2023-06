Zhruba do úterních 16 hodin musí řidiči, kteří jedou po dálnici D3 ve směru na České Budějovice, počítat s omezením provozu na 111. kilometru dálnice mezi Veselím nad Lužnicí a Ševětínem.

Na dálnici D3 nedaleko Veselí nad Lužnicí havarovalo v úterý po poledni nákladní auto. | Video: Pavel Vilímek

Krátce po 20:15 zde došlo k nehodě nákladního automobilu. Mluvčí policie Martina Joklová uvedla: „Nákladnímu automobilu při jízdě zřejmě praskla pneumatika. Při následné havárii skončil mimo komunikaci.“

Řidič kamionu se při karambolu zranil a musel být převezen do nemocnice. Provoz je v místě nehody, na 111. kilometru D3, zúžený do jednoho pruhu. To by mělo trvat ještě zhruba do úterních 16 hodin.

Mluvčí jihočeských záchranářů Zuzana Fajtlová uvedla: „U nehody kamionu zasahovala pozemní posádka z Veselí nad Lužnicí. Řidič vyvázl bez zjevných zranění, ale s ohledem na mechanismus nehody byl převezen k pozorování do českobudějovické nemocnice.“

Aktualizace 15:37: Dálnice je ve směru na Budějovice místě nehody kvůli vyprošťování nákladního auta na zhruba hodinu zcela uzavřena. Objizdna trasa je vedena po sil. II/603 přes Veselí nad Lužnicí a Ševětín.