Kolize tří vozů, která se stala v pondělí 10. srpna dopoledne po půl sedmé na křižovatce českobudějovické Pekárenské a Nádražní ulice, na několik desítek minut ztížila provoz na jedné z hodně frekventovaných ulic města.

Podle prvních informací byla pravděpodobnou příčinou nehody nedání přednosti v jízdě. K vážnému zranění naštěstí podle informací Deníku nemělo dojít, i když osobní auta byla karambolem znatelně poškozena.

V Nádražní ulici nedaleko křižovatky s Pražskou třídou musejí řidiči s opatrností projíždět také místem, kde se rekonstruuje most. Kvůli tomu vede objízdná trasa i směrem k dálnici D3. Tady by práce měly být hotové do konce prázdnin. Omezení provozu kvůli pokládce inženýrských sítí je také v Nádražní nedaleko křižovatky s Rudolfovskou.