Nejen likvidace požárů, následků dopravních nehod nebo dozor nad veřejnou bezpečností zaměstnají občas hasiče nebo strážníky.

Kočka na stromě

K posledním patřil výjezd profesionálních hasičů ze stanice České Budějovice do Chotýčan. Podle tiskové mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Venduly Matějů byli hasiči povoláni k záchraně kočky v pondělí před druhou odpolední. „Kočka byla na stromě ve výšce přibližně třináct metrů. Samotné se jí nedařilo slézt dolů. Velitel zásahu si vyžádal posilovou jednotku, a to automobilový žebřík. Hasiči z něj pak odřezali několik větví, ke kočce se dostali a ta sama skočila do připraveného proutěného košíku,“ popsala Vendula Matějů záchranu zvířete.

Už ne tak výjimečný, co do cíle zásahu, ale s podobnou technikou, byl ve stejný den odpoledne výjezd hasičů na sídliště Vltava. "Českobudějovická profesionální jednotka zasahovala na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích, kde v ulici Fr. Ondříčka odřezávala nalomený strom. Průzkum ukázal, že borovice je nalomená na úrovni přibližně čtvrtého patra blízkých panelových domů," popsala příčinu výjezdu Vendula Matějů. Velitel zásahu si proto vyžádal posilovou jednotku, a to automobilový žebřík. Z něj pak hasiči nalomenou část stromu postupně odřezali a odklidili.

"Zvířecí" zásahy si pravidelně na konto připisují také strážníci českobudějovické městské policie. K odchytu kočky byli před několika dny povoláni také její specialisté. „Jednalo se o odchyt kočky, uvízlé v Mlýnské stoce,“ uvedla tisková mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková. „Kočku zde náhodou zahlédla kolemjdoucí žena, která na pomoc přivolala hlídku městské policie. Strážníkům speciálně vyškoleným k odchytu zvířat se kočku podařilo vyprostit a převézt jí do městského útulku,“ doplnila Věra Školková.

Srnec v nesnázích

V sobotu o velikonočních svátcích zase strážníci pomáhali srnci. „Srnce uvízlého v provazovém ohradníku nedaleko přístaviště v Českém Vrbném nalezl v sobotu odpoledne náhodný svědek, procházející po břehu řeky Vltavy,“ přiblížila zásah Věra Školková.

Hlídka vyjela na oznámení v půl třetí odpoledne. „Strážníci však měli s rozrušeným zvířetem plné ruce práce. Zmítající se srnec při záchraně lehce zranil jednoho ze strážníků. Nakonec se však podařilo provaz omotaný kolem paroží srnce uvolnit a zvíře vypustit ho do přírody,“ dodala Věra Školková.

Svobodu pro srnčí zvěř zajistili v jiném případu také profesionální hasiči. „Už v půl sedmé ráno vyjela profesionální jednotka ze stanice České Budějovice do Litvínovic, kde podle ohlášení v plotě uvízla srnka. Hasiči na místě zjistili, že srnka se zasekla v pojezdové bráně na střelnici. Pomocí hydraulického zařízení roztáhli příčky a srnku vyprostili,“ uvedla Vendula Matějů.