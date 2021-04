V Lidické třídě v Českých Budějovicích ve čtvrti Rožnov strhl nákladní automobil troleje. Zablokován byl samotnou nehodou podle jihočeského policejního mluvčího Jiřího Matznera asi sto metrů dlouhý úsek ulice. Policie vyzývala řidiče, aby se problematickému úseku vyhnuli. A odkláněla dopravu na místní komunikace.

Podle Jiřího Matznera bylo při nehodě poškozeno přibližně i deset osobních automobilů. Naštěstí ale nedošlo ke zranění osob. Automobil se zdvihacím zařízením (rukou) strhl podle informací Deníku troleje poté, co zabočil na Lidickou třídu z jedné z vedlejších ulic.

Ředitel českobudějovického dopravního podniku Slavoj Dolejš potvrdil nehodu a doplnil, že podle prvotního šetření bude oprava trolejového vedení trvat nejen ve středu, ale i v dalších dnech. "Už alarmujeme kolegy, abychom je dostali co nejdříve do služby," naznačil Slavoj Dolejš krátce po nehodě, že budou nasazeni na místě co nejdříve techničtí pracovníci dopravního podniku, aby začali pracovat na odstranění následků nehody.

"Řidič nákladního automobilu zapomněl stáhnout hydraulickou ruku a při výjezdu z ulice Sokolovská směrem do města strhl trolejové vedení v délce asi 200 metrů. Troleje se zkratovaly na několika místech až k ulici Papírenská. Nehodu během pár hodin odstraníme a Lidická tím bude zprůjezdněna a provoz MHD obnoven," uvedl ve středu k 17. hodině Slavoj Dolejš. "Oprava však bude trvat několik dnů," doplnil Slavoj Dolejš s tím, že první odhad škod je asi jeden milion korun.

Nehoda poznamenala dopravu nejen v Rožnově, ale i v dalších částech města. Vliv měla nejen na osobní dopravu, ale také na městskou hromdnou dopravu.