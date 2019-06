Jihočeský kraj – Letošní květen je z několika posledních tím nejsmutnějším, neboť stoupl počet smrtelných nehod na jihočeských silnicích.

Ilustrační foto.

Doma řekli ahoj, sedli za volant a už se nevrátili… To v květnu potkalo v našem kraji šest lidí. Sedmá oběť není do této statistky započtena, protože zemřela několik dnů po nehodě v nemocnici. Letos v květnu zahynulo na jihočeských silnicích při 339 nehodách (jen do 30. května) šest lidí. Loni při 387 nehodách umřeli za celý měsíc „pouze“ čtyři lidé. Za pět měsíců tohoto roku přišlo o život 21 motoristů, loni o šest méně.