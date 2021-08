V noci na úterý řešili českokrumlovští dopravní policisté nehodu cyklisty na silnici III/14625.

"Po půl jedenácté nalezla náhodná svědkyně za Blanskem muže středního věku, který ležel u kraje silnice, bez známek života. Okamžitě informovala policisty lince tísňovém volání, kdy operační důstojník vyslal k vyšetřování zmíněné strážce pořádku a příslušníky Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje," popsal mluvčí policistů Milan Bajcura.

Policisté ohledáním místa zjistili, že muž (37 let) jel na pánském jízdním elektrokole mezi obcemi Blansko a Soběnov na Kaplicku, kdy při sjezdu z mírného klesání v zatáčce pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, přejel do protisměru, kde havaroval do silničního příkopu. Přitom si vážně zranil hlavu, kdy na následky velmi těžkého zranění zemřel.

"Za posledních deset dnů se jedná o třetí tragickou nehodu cyklisty na území našeho kraje, kdy žádný z mužů neměl na hlavě ochrannou přilbu, která mohla mít zásadní vliv na zmírnění následků. Byť není pro osoby starší 18 let povinná, policisté doporučují její užití pro všechny účastníky ekologického způsobu dopravy!" doplnil Milan Bajcura.